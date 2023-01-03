"نفط الكويت" تدعو شركات عالمية لمشروع توربينات رياح تجريبي

تعمل شركة نفط الكويت على إدخال تقنية توربينات طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وذلك في خطوة للحد من استخدام الكهرباء في مواقع الحقول والآبار التابعة للشركة، كما أنها تعد المرة الأولى على مستوى القطاع النفطي.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصادر نفطية مسؤولة، أن "نفط الكويت" تعمل حاليا على إدخال توربينات الرياح كمشروع تجريبي، حيث دعت خمس شركات عالمية لتقديم عروضها للمشروع التجريبي، والذي على أساسه ستقرر الشركة المضي قدما في مشروعات أكبر بمختلف الأماكن المحددة من قبل الجهات المختصة سواء في الشركة أو معهد الكويت للأبحاث العلمية.

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وأوضحت أن الشركات العالمية التي تمت دعوتها للمشاركة هي: شركة Elecnor الإسبانية، شركة VENSYS ENERGY AG الألمانية، شركة VESTAS MEDITERRANEAN، وشركة POWER CONSTRUCTION CORPORATION الصينية، وشركة ENO ENERGY.

وأوضحت المصادر، أن مشروع توربينات الرياح سيكون في البداية تجريبيا، وعبارة عن توربين واحد، وبارتفاع يقدر بأكثر من 50 مترا تقريبا، وبإنتاجية تتراوح بين 3.4 و3.6 ميغاواط، وسيجري توصيل تلك الكهرباء إلى إحدى المحطات الفرعية في حقل الرتقة.

وأضافت أن شركة نفط الكويت ستقوم بعمل جولة تعريفية للشركات المؤهلة إلى موقع المشروع في 11 يناير الجاري، حيث من المقرر أن يتم إغلاق الممارسة في تاريخ 30 يناير 2023.