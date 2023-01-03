اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل نفط (istock)
حقل نفط (istock)
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع بعد تحذير صندوق النقد من صعوبات اقتصادية في 2023

انخفضت من أعلى مستوياتها في شهر

سنغافورة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار، وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1% إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو 1% إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار.

ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

"بنك أوف أميركا" للعربية: الرؤية المستقبلية للأسواق "ضبابية".. وهذه توقعاتنا! قصص اقتصادية الأسواق العالمية "بنك أوف أميركا" للعربية: الرؤية المستقبلية للأسواق "ضبابية".. وهذه توقعاتنا!

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط، ارتفعت أكثر من 2% عند التسوية يوم الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط عام 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5% و6.7% على التوالي.

وحظر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضا بندا يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز"، أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023، بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تلجأ إلى الخيار الصعب بتبني سياسة "التقشف".. هل تكبح التضخم؟ الحكومة البريطانية تلجأ إلى الخيار الصعب بتبني سياسة "التقشف".. هل تكبح التضخم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط