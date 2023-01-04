اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بئر نفطية
بئر نفطية
أسعار النفط

أسعار النفط تواصل الهبوط مع تنامي مخاوف الاقتصاد العالمي وكوفيد بالصين

برنت سجل أمس أكبر خسارة يومية في أكثر من 3 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تهاويها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 43 سنتا، أي 0.5%، إلى 81.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأميركي 39 سنتا، أي 0.5%، إلى 76.54 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وخسر خاما القياس أكثر من 4% أمس الثلاثاء، مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

إنتاج "أوبك" يرتفع في ديسمبر مع تصدي نيجيريا لسرقة النفط طاقة أوبك إنتاج "أوبك" يرتفع في ديسمبر مع تصدي نيجيريا لسرقة النفط

قال ياب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي، في مذكرة: "نذر الركود العالمي وضعف التعافي في الصين مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد ومعاودة الدولار الارتفاع وضعف الشهية للمخاطرة، كلها عوامل نالت من أسعار النفط".

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023، مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح المبادرة المصرية في إنهاء الأزمة السودانية؟ هل تنجح المبادرة المصرية في إنهاء الأزمة السودانية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط