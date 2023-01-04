الكويت تطرح عطاء لشراء زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور

قالت مصادر بقطاع النفط لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن الكويت طرحت عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور.

وتطرح المصفاة ثلاثة شحنات تزن الواحدة منها مئة ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت في عطاء يُغلق اليوم الأربعاء.

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من المقرر تحميل أولى شحنات هذا العطاء بين 18 و19 يناير، على أن تحدد مواعيد تحميل الشحنتين الثانية والثالثة في وقت لاحق.

وهذا خامس عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت الذي تنتجه مصفاة الزور، بعدما طرحت العطاء الأول في نوفمبر.

ستكون الزور، أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت، موردا رئيسيا لسوق زيت الوقود منخفض الكبريت عالميا عند بدء تشغيل المصفاة بالكامل هذا العام.