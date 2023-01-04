إنتاج "أوبك" يرتفع في ديسمبر مع تصدي نيجيريا لسرقة النفط

ارتفع إنتاج منظمة أوبك في الشهر الماضي نتيجة نجاح جهود نيجيريا في التصدي لعمليات سرقة النفط من أنابيب النقل.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن إنتاج "أوبك" ارتفع بمقدار 150 ألف برميل يوميا في ديسمبر الماضي، إلى 29.1 مليون برميل يوميا.

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وجاءت الزيادة كلها من جانب نيجيريا الذي حققت إنتاجا قياسيا من النفط، الذي وصل إلى 1.35مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو بالكاد نصف متوسط إنتاجها قبل نحو 10 سنوات.

وكانت مجموعة "أوبك بلس"، قررت في ديسمبر الماضي، التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط، حيث أعادت التأكيد على قراراتها السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وتم تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ"أوبك بلس".