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حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
اقتصاد ليبيا

إيرادات ليبيا من النفط ترتفع إلى 22 مليار دولار في 2022

تضغط الولايات المتحدة من أجل وضع آلية رقابة مالية لضمان التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط الليبي

طرابلس - رويترز
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قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، إن الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021.

وقال المركزي إنه خصص 34.4 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار "ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة".

والمؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج الشرعي الوحيد للنفط في البلاد، وتتدفق جميع إيراداتها من تصدير النفط عبر مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام. ويقع مقر المؤسسة ومصرف ليبيا في طرابلس.

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وتضغط الولايات المتحدة من أجل وضع آلية رقابة مالية لضمان التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط الليبي.

وقال المركزي إن إجمالي الإنفاق بلغ 127.9 مليار دينار بزيادة بـ 49% مقارنة مع عام 2021 عندما بلغ إجمالي الإنفاق 85.8 مليار دينار.

وأضاف أن الإنفاق غطى جميع القطاعات التي تمولها الخزانة العامة للدولة، وعددها 36 قطاعا، وأن نشر الأرقام يأتي في إطار جهود "لتحقيق أعلى مستويات الشفافية".

وقال المصرف إن مدفوعات الرواتب العامة بلغت 47.1 مليار دينار ارتفاعا من 33.1 مليار في 2021.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.

وتتعرض منشآت الطاقة، المصدر الرئيسي للثروة في البلاد، لهجمات متكررة من الفصائل المتناحرة هناك.

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