شحنات الخام الروسي البحرية تتراجع لأدنى مستوياتها في 2022 خلال ديسمبر

تراجعت شحنات الخام الروسي، إلى أدنى مستوياتها خلال 2022 في الأسابيع الأخيرة من العام نتيجة العقوبات الغربية على موسكو.

وأظهرت البيانات تراجع شحنات الخام الروسي المنقول بحرا بـ117 ألف برميل يوميا إلى 2.6 مليون برميل كمتوسط في الأسابيع الأربعة الأخيرة من العام الماضي.

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وقام الاتحاد الأوروبي بحظر شحنات الخام الروسي المنقول بحرا إليها في الخامس من ديسمبر الماضي ما نتج عنه وقف نصف صادراتها البحرية باستثناءات قليلة لشحنات تم تسليمها إلى بلغاريا.

وكانت الحكومة الروسية، أكدت أنها لن تتعامل بسقف سعر للنفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الشهر الماضي، إن بلاده ستصدر النفط ومنتجات البترول فقط إلى الدول التي ستعمل معها بموجب ظروف السوق حتى وإن اضطرت روسيا إلى تخفيض الإنتاج قليلا.

واعتبر نوفاك أن السقف المفروض على النفط الروسي ينافي قواعد التجارة الحرة ومن شأنه زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض.