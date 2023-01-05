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إدارة طالبان الأفغانية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط مع شركة صينية

كأول صفقة كبيرة للتنقيب عن سلع أولية توقعها طالبان منذ سيطرتها على السلطة

كابول – رويترز
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قال وزير التعدين الأفغاني بالإنابة اليوم الخميس، إن الإدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع عقدا مع شركة صينية للتنقيب عن النفط من حوض أمو داريا في شمال البلاد.

وستكون هذه أول صفقة كبيرة للتنقيب عن سلع أولية توقعها طالبان مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.

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