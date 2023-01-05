إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات الوقود.

وزادت مخزونات النفط الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها بـ 1.2 مليون برميل.

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وصعدت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 244 ألف برميل.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة فإن عمليات مصافي الخام هبطت بواقع 2.33 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت بواقع 346 ألف برميل في الأسبوع نفسه، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا بـ 486 ألف برميل.

وذكرت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بـ 1.4 مليون برميل في الأسبوع ذاته، مقابل توقعات بانخفاض بواقع 396 ألف برميل.

وتابعت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع بـ 1.28 مليون برميل يوميا.