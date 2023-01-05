السعودية تحافظ على صادراتها النفطية عند 7.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر
أنتجت أقل بقليل من حصتها المستهدفة في "أوبك+" عند 10.48 مليون برميل يوميا
نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول سعودي قوله، إن المملكة حافظت على صادراتها النفطية عند 7.21 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف المسؤول أن المملكة أنتجت أقل بقليل من حصتها المستهدفة في "أوبك+" عند 10.48 مليون برميل يوميا.
يذكر أن إنتاج منظمة أوبك ارتفع في الشهر الماضي نتيجة نجاح جهود نيجيريا في التصدي لعمليات سرقة النفط من أنابيب النقل.
وارتفع الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميا، إلى 29.1 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات سابقة لمبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى 7.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وذلك من 7.72 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وأشارت البيانات إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو 0.084 مليون ب/ي إلى 10.957 مليون ب/ي في أكتوبر، على أساس شهري.
كانت السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، قد حققت إيرادات نفطية بلغت 434.1 مليار ريال (115.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022 بزيادة 74.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتتوقع المملكة تسجيل أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من عقد في عام 2022.
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