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صادرات نفط السعودية
صادرات نفط السعودية
نفط وغاز

السعودية تخفض أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في فبراير

يقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي في يناير

دبي - العربية.نت
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قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الخميس، إن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في فبراير/شباط للمشترين من آسيا إلى علاوة 1.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

ويقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي في يناير/كانون الثاني.

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ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول سعودي قوله، إن المملكة حافظت على صادراتها النفطية عند 7.21 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف المسؤول أن المملكة أنتجت أقل بقليل من حصتها المستهدفة في "أوبك+" عند 10.48 مليون برميل يوميا.

يذكر أن إنتاج منظمة أوبك ارتفع في الشهر الماضي نتيجة نجاح جهود نيجيريا في التصدي لعمليات سرقة النفط من أنابيب النقل.

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