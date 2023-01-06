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أسعار الغاز (صورة تعبيرية)
أسعار الغاز (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أسعار الغاز تواصل الانخفاض في أوروبا.. هل انتهت أزمة الطاقة؟

طقس دافئ غير معتاد أدى إلى تراجع الطلب على التدفئة

دبي - العربية.نت
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تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى خسارة أسبوعية رابعة، مع انحسار أزمة الطاقة وسط طقس دافئ غير معتاد أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة.

استأنفت العقود الآجلة المعيارية هبوطها، متراجعة بنسبة 9٪ هذا الأسبوع. ومن المرجح أن تستمر درجات الحرارة المعتدلة الأسبوع المقبل، مع توقعات بطقس أكثر دفئًا من المتوسط في فرنسا وألمانيا، وفقًا لشركة Maxar Technologies.

كانت أسعار الطاقة محركًا رئيسيًا للتضخم، ويؤدي انخفاض الطلب بشكل غير متوقع إلى تخفيف العبء عن المستهلكين وإثارة التفاؤل بين السلطات الأوروبية.

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وبعد الأسعار القياسية في العام الماضي والمخاوف من أن الحكومات قد تلجأ إلى التقنين، ساعد الشتاء المعتدل المنطقة الأوروبية على إبقاء المخزونات عند مستويات صحية.

حالياً، المخزونات الأوروبية ممتلئة بنسبة 83٪ - أعلى من المعيار الموسمي لمدة خمس سنوات لهذا الوقت من العام - حتى أن بعض الدول أرسلت الغاز إلى التخزين في الأيام الأخيرة. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، يبلغ هذا المستوى 91٪ تقريبًا، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات Gas Infrastructure Europe.

تم تداول العقود الآجلة الهولندية للشهر التالي على انخفاض بنسبة 4٪ عند 69.50 يورو لكل ميغاوات / ساعة بحلول 8:40 صباحًا في أمستردام، بعد أن قفزت بنسبة 11٪ يوم الخميس.

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