أسعار النفط تواصل مكاسبها بفضل تراجع مخزونات الوقود الأميركية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الجمعة، لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.

وبحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو 1%، إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية، أمس الخميس.

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كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا، أو 1.1%، إلى 74.47 دولار للبرميل.

وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وانخفضت 1.4 مليون مقابل توقعات لتراجعها 396 ألف برميل.

كما قالت الإدارة، إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 346 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 486 ألف برميل.

وفي حين انكمش نشاط الخدمات في الصين خلال ديسمبر للشهر الرابع على التوالي وسط زيادة إصابات "كوفيد-19"، تباطأت وتيرة الانخفاضات، بينما ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.

واتخذت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، منعطفا مفاجئا في سياستها الصارمة (صفر كوفيد) في أوائل ديسمبر، بعد احتجاجات نادرة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بالمرض في شتى أنحاء البلاد.