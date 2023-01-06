العقود الأميركية للغاز الطبيعي تتراجع 10%.. أدنى مستوى في عام

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 10% إلى أدنى مستوى لها في عام، يوم الخميس، بسبب سحب أقل من المتوقع من المخزونات، وتوقعات باستمرار طقس أكثر دفئا على غير العادة في أواخر يناير.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على غاز التدفئة خلال فترة تكون عادة الأكثر برودة في العام، إضافة إلى السماح للمرافق بسحب كمية غاز أقل من المعتاد من المخزونات في الأسابيع المقبلة.

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وقال مدير العقود الآجلة للطاقة في "ميزوهو" بنيويورك، بوب ياوجر، إن "أسعار الغاز الطبيعي تراهن على أن أرقام (السحب من) مخزونات 2023 ستكون أقل في الأسابيع المقبلة بما يعكس درجات الحرارة الدافئة في أنحاء الولايات المتحدة، مع فرصة جيدة للتحول إلى تحقيق فائض في المخزونات على أساس سنوي"، حسبما نقلت "رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن المرافق سحبت 221 مليار قدم مكعب من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، وهذا الرقم أقل من المتوقع، لكنه أكبر من المعتاد لأن الطقس الأكثر برودة الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي أدى إلى استهلاك المزيد من غاز التدفئة في المنازل والأعمال.