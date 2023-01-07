أسعار النفط تهبط بأكثر من 8% في أسبوع.. أكبر انخفاض بمستهل عام منذ 2016
بسبب مخاوف الركود العالمي
لم يطرأ تغير على أسعار النفط في جلسة الجمعة وسط تراجع الدولار الأميركي وتقارير الوظائف الأميركية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.1% ليسجل 73.77 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.
وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".
-
نمو قوي للوظائف في أميركا.. والبطالة تنخفضارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي لانحسار الزخم بنسبة كبيرة في سوق العمل بحلول منتصف العام اقتصاد
-
الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر وسط مرونة سوق العمل الأميركيةمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة أسواق المال
-
النفط يرتد هبوطاً بفعل قوة الدولار وضعف التوقعات الاقتصاديةالآمال في ارتفاع الطلب الصيني حدّت من الخسائر طاقة