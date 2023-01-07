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A model of 3D printed oil barrels is seen in front of displayed stock graph going down in this illustration taken, December 1, 2021. (Reuters)
براميل نفطية - صورة تعبيرية
أسعار النفط

أسعار النفط تهبط بأكثر من 8% في أسبوع.. أكبر انخفاض بمستهل عام منذ 2016

بسبب مخاوف الركود العالمي

نيويورك - رويترز
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لم يطرأ تغير على أسعار النفط في جلسة الجمعة وسط تراجع الدولار الأميركي وتقارير الوظائف الأميركية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.1% ليسجل 73.77 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.

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وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: "ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية".

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