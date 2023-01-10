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مصفاة شركة إكسون موبيل في مدينة بايتاون بتكساس
إكسون موبيل
نفط وغاز

إكسون موبيل تحصل على حقوق التنقيب في منطقتين قبالة السواحل المصرية

تأتي إضافة المساحات الجديدة لتعزز محفظة استكشاف إكسون موبيل في مصر وشرق البحر المتوسط

القاهرة - رويترز
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قالت شركة إكسون موبيل، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على حقوق التنقيب في منطقتين قبالة السواحل المصرية تغطيان أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.

وأضافت في بيان أن المنطقتين هما مصري والقاهرة، وتقعان في الإطار الخارجي لدلتا النيل وأن شركة إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد ستقوم بتشغيل المنطقتين "على أن تبدأ أنشطة الاستكشاف في عام 2023، وذلك عقب توقيع اتفاقيات الامتياز".

ونقل البيان عن جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف قوله "تأتي إضافة المساحات الجديدة لتعزز محفظة استكشاف إكسون موبيل في مصر وشرق البحر المتوسط".

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وأضاف أرديل: "نتطلع إلى تسخير خبرة إكسون موبيل المثبتة وما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة في التعاون مع الحكومة المصرية لاستكشاف هذه المنطقة الحدودية".

وإكسون موبيل من أكبر شركات الوقود والزيوت والكيماويات المتكاملة في العالم.

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