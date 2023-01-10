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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل غرب القرنة النفطي جنوب العراق
اقتصاد العراق

العراق يعتزم وقف إنتاج حقل غرب القرنة 2 النفطي للصيانة

الحقل ينتج حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا

البصرة - رويترز
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قال مسؤولان مطلعان على عمليات حقل غرب القرنة 2 النفطي العراقي اليوم الثلاثاء إن العراق يعتزم إغلاق الحقل مؤقتا للصيانة.

وأضاف المسؤولان أن أعمال الصيانة، التي تستمر 10 أيام ومن المتوقع أن تبدأ في 20 يناير/ كانون الثاني، لن تؤثر على صادرات الخام. وينتج الحقل حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤول في الحقل إن من المقرر زيادة الإنتاج من حقول أخرى لتعويض النقص.

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