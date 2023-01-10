العراق يعتزم وقف إنتاج حقل غرب القرنة 2 النفطي للصيانة

قال مسؤولان مطلعان على عمليات حقل غرب القرنة 2 النفطي العراقي اليوم الثلاثاء إن العراق يعتزم إغلاق الحقل مؤقتا للصيانة.

وأضاف المسؤولان أن أعمال الصيانة، التي تستمر 10 أيام ومن المتوقع أن تبدأ في 20 يناير/ كانون الثاني، لن تؤثر على صادرات الخام. وينتج الحقل حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا.

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وقال مسؤول في الحقل إن من المقرر زيادة الإنتاج من حقول أخرى لتعويض النقص.