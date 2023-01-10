بروج الإماراتية للبتروكيماويات تبرم عقدين تجاريين جديدين بقيمة 55 مليون درهم

أبرمت شركة بروج الإماراتية للبتروكيماويات عقدين تجاريين جديدين بقيمة 55 مليون درهم ( 15 مليون دولار) لتزويد حلولها من البولي أوليفينات لاثنين من عملائها.

وذكرت "بروج" اليوم الثلاثاء أن الشركة وقعت العقدين مع شركة دوكاب وشركة الاتحاد لصناعة الأنابيب.

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وستستخدم هذه الشركات مواد بروج لتصنيع تطبيقات الطاقة والبنية التحتية لإنشاء مشروع بروج 4، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وستقوم شركة دوكاب - التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي حلول الطاقة والشركات التصنيعية المحلية في الدولة - بتصنيع كابلات كهربائية منخفضة ومتوسطة الجهد لمد بروج 4 بالطاقة باستخدام حلول بروج للطاقة.

في حين ستستخدم شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأنابيب المتينة والقوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلول بروج "المصنوعة في الإمارات" لإنتاج أنابيب الضغط لنظام التبريد والصرف الصحي العام في بروج 4.