سلطنة عُمان توقع اتفاقيات مع "شل" في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر

أعلنت وزارة الطاقة العمانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها اتفاقيتين ومذكرة تفاهم مع "شل عُمان" في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.

وذكرت الوزارة أنه أيضا تم توقيع اتفاقية البنود الملزمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة شل، واتفاقية تعاون بين أوكيو وشركة شل في مشروع الطاقة الخضراء في سلطنة عمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

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ونهاية العام الماضي، أفادت وسائل إعلام حكومية، بأن سلطنة عمان ستؤسس شركة متكاملة لإدارة جميع أصول وصادرات وواردات الغاز الطبيعي والمنتجات المشتقة.

وأضافت وسائل الإعلام أن قرار وزارة المالية إطلاق شركة "الغاز المتكاملة" جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان لخفض التكاليف المتعلقة بشراء ونقل الغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة إن الشركة "تُعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات".