نفط وغاز
ألمانيا تجري محادثات مع العراق بشأن استيراد الغاز
في ظل السعي لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، إن ألمانيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق، في وقت تسعى برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا.
صرح شولتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين، قائلاً: "تحدثنا أيضا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق".
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ولم يذكر شولتس تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق.
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