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سيمنس للطاقة (رويترز)
سيمنس للطاقة (رويترز)
طاقة

"سيمنس للطاقة" تعتزم توسيع التعاون مع العراق

تطوير مشاريع بقدرة تزيد عن 6 غيغاواط في السنوات الخمس المقبلة

برلين - رويترز
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قال متحدث باسم سيمنس للطاقة، اليوم الجمعة، إن الشركة تخطط لتوسيع تعاونها مع العراق من خلال تطوير مشاريع بقدرة تزيد عن ستة غيغاواط في السنوات الخمس المقبلة.

صرح المتحدث لرويترز بأن ذلك سيشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء محطات لتوليد الطاقة وكذلك تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.

وأضاف المتحدث أن الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ، يعتزم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تلك الخطط مع وزير الكهرباء العراقي اليوم الجمعة.

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يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برلين اليوم، مع وفد رفيع المستوى، حيث من المقرر أن يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بروخ لرويترز: "وجود مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه هو الأساس لمجتمع مستقر.. إمداد أجزاء كبيرة من بلد بأكمله بالكهرباء هي بالتالي واحدة من أهم مهام شركتنا".

وأضاف أن الشركة ستعمل على ضمان تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن مع شركائها في العراق.

وقالت الشركة إن خارطة الطريق الحالية ترتبط باتفاقية 2019، التي تتضمن مشروعات بأكثر من غيغاواط بحلول 2023.

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