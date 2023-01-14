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حقل نفط في روسيا
حقل نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر.. وبرنت يقفز 8.6%

وسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم

نيويورك - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند التسوية بجلسة الجمعة، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في 7 أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5%، عند 85.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9%.

وقفز برنت 8.6% هذا الأسبوع بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4%، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

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وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من 7 أشهر بعدما أظهرت بيانات أمس تراجع التضخم في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" إثر احتجاجات العام الماضي.

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