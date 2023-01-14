حيتان تهدد بتعليق إنشاء محطتي رياح في الولايات المتحدة.. كيف ذلك؟

دعا مشرعون أميركيون على مستوى الدوائر المحلية والولايات، أمس الجمعة، إلى توقف مؤقت في أعمال تحضير قاع المحيط لإنشاء محطتين بحريتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في كل من نيوجيرزي ونيويورك بعد أن جرف حوت نافق آخر على الشاطئ بالمنطقة.

واقعة نفوق الحوت كانت السابعة من نوعها في نحو شهر.

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دفع نفوق الحيتان مجموعة بيئية وبعض مجموعات من المواطنين المعارضين لطاقة الرياح البحرية إلى مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع بإجراء تحقيق فيدرالي في نفوق الحيتان بنيوجيرزي ونيويورك، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

جاءت هذه الدعوات في الوقت الذي حذرت فيه معظم المجموعات البيئية في نيوجيرسي من الربط بين أعمال طاقة الرياح البحرية ونفوق الحيتان، كما وصفت مثل هذا الربط بأنه ”لا أساس له من الصحة وسابق لأوانه".