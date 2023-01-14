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عقبة أمام اتفاق أوروبا على سقف لسعر الغاز الروسي
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نفط وغاز

وزيرا الطاقة القطري والإماراتي: الغاز سيظل ضرورياً لفترة طويلة

الغاز ليس وقوداً انتقالياً وإنما وقود نهائي

أبوظبي - رويترز
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قال وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري، اليوم السبت، إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

وقال سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا وإنما وقود نهائي"، مضيفا أنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الإفريقية أن تنقب عن النفط والغاز.

وخلال نفس المؤتمر أيد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي تصريحات الكعبي، وقال "لفترة طويلة جدا سيظل الغاز موجودا"، وأشار إلى أنه على الرغم من تدشين المزيد من الطاقة المتجددة فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز.

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