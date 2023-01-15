شتاء صعب على أوكرانيا مع استهداف روسيا البنية التحتية الحيوية

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشتشينكو، إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة" على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخي المكثف الذي شنته روسيا على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق.

وكتب الوزير على فيسبوك، أمس السبت: "بسبب القصف في غالبية المناطق، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ. الأيام المقبلة ستكون صعبة".

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وأضاف جالوشتشينكو إن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات.

ومن جانبها قالت "دي.تي.إي.كيه"، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعتين لها تضررتا في ضربات أمس السبت، وإن إحداهما توقفت عن إنتاج الكهرباء.

أيضا، قال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن نحو 40% من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وكشف كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه جرى تسليم أكثر من 300 ألف مولد كهربائي في ديسمبر/ كانون الأول إلى بلاده حيث يكافح الناس من أجل البقاء على قيد الحياة في أشهر الشتاء الباردة.