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ناقلة نفط إيرانية (فرانس برس)
ناقلة نفط إيرانية
نفط وغاز

هيئة الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الإيراني في ديسمبر

خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي

سول - رويترز
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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، يوم الأحد، عدم استيراد كوريا الجنوبية للنفط الخام الإيراني في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقابل 11.6 مليون طن استوردها قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال الشهر الماضي. وتعتبر بيانات الشركة معيار واردات الدولة من النفط.

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