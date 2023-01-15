نفط وغاز
هيئة الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الإيراني في ديسمبر
خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي
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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، يوم الأحد، عدم استيراد كوريا الجنوبية للنفط الخام الإيراني في شهر ديسمبر/كانون الأول.
وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقابل 11.6 مليون طن استوردها قبل عام.
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وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال الشهر الماضي. وتعتبر بيانات الشركة معيار واردات الدولة من النفط.
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