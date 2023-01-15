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شركة إيني الإيطالية (رويترز)
شركة إيني الإيطالية
نفط وغاز

"إيني" تعلن عن كشف غاز جديد بشرق المتوسط قبالة السواحل المصرية

يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1

ميلانو – رويترز
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أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني، اليوم الأحد، عن كشف جديد للغاز في حقل قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط.

وتسعى إيني، التي تمتلك الحكومة حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 "ويمكن تنميته بالاستفادة من القرب من منشآت قائمة لإيني".

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وتقع بئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتشغلها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45% فيها. وتمتلك إيني حصة 45%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10%.

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