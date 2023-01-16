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أسعار النفط

أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوى في 2023.. وبرنت دون 85 دولاراً

تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب في الصين بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود "كوفيد"

سنغافورة - رويترز
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3% وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

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وارتفع الخامان بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4% على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقالت مصادر تجارية ومحللون، إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40% في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد، غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" إثر احتجاجات العام الماضي.

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