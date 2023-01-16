التغير المناخي
كيري: استخدام الغاز الطبيعي يساعد في خفض الانبعاثات حتى 50%
الغاز الطبيعي يمكن أن يسهم في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض
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قال المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، إن الغاز الطبيعي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذا سارع المنتجون من جهودهم لاحتواء انبعاثات الكربون.
وذكر كيري في تصريحات على هامش منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، أن زيادة استخدام الغاز يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات بنسبة 30% إلى 50%.
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وأشار إلى أن الغاز هو جزء من مجهودات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً أن تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول 2050 يجب أن يتزامن مع امتلاك قدرة إنتاجية كبيرة للغاز.
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