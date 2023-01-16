"رينيو باور" الهندية تدرس مشروعاً للهيدروجين الأخضر في مصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور الهندية ومديرها التنفيذي سومانت سينها، إن الشركة التابعة لرينيو إنرجي جلوبال المدرجة في نيويورك، تدرس فرص التوسع في الهيدروجين الأخضر في الهند ومصر وأماكن أخرى.

وتملك الشركة، التي تولد الآن نحو 1.8% من إجمالي الكهرباء في الهند سنويا، قدرة إجمالية تبلغ 13 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما في ذلك مشاريع قيد التنفيذ.

مادة اعلانية

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر 7 مذكرات تفاهم مع شركات محلية ودولية بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة كانت قد وقعت في وقت سابق 16 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجرى تحويل 9 منها إلى اتفاقيات إطارية الشهر الماضي.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، وقعت على إعلاني النوايا المشترك للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال مع الحكومة الألمانية.