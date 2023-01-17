أسعار الغاز الأوروبية تصعد وسط توقعات زيادة الطلب في آسيا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد الصيني ربما يكون قد وصل إلى القاع، وقد يؤدي التعافي إلى سحب الإمدادات بعيدًا عن الغرب.

زادت العقود الآجلة المعيارية 4.6٪، بعد أن انخفضت 14٪ يوم الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة للشهر التالي في هولندا، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة 2.8٪ عند 57 يورو للميغاواط / ساعة في 8:49 صباحًا في أمستردام. وقد انخفضت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا، بحسب "بلومبرغ".

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تعتبر توقعات الطلب الصيني أساسية بالنسبة لأوروبا مع استمرار الشتاء، وموجة برد قصيرة مرتقبة هذا الأسبوع. كما ساهم انخفاض المعروض من النرويج في دفع الأسعار للأعلى اليوم الثلاثاء.

وسيركز التجار على مدى سرعة الصين في التعافي من قيود كوفيد. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3٪ العام الماضي، وهو أقل بكثير من 8.4٪ سجل في عام 2021، لكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين. كما أنها تجاوزت التوقعات في الربع الأخير من العام.

وقد يعزز الانتعاش الاقتصادي السريع الاستهلاك ويزيد المنافسة على الإمدادات مع أوروبا، خاصة إذا كان الجو باردًا في الصين أيضًا. كما أن دولًا أخرى في آسيا، مثل الهند وتايلاند، تعود أيضًا بسرعة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال للاستفادة من انخفاض الأسعار، وفق "بلومبرغ".