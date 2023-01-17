أسعار النفط تتأثر بالبيانات الضعيفة لاقتصاد الصين
ثاني أسوأ أداء للعملاق الآسيوي منذ عام 1976
تباينت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت الصين ثاني أضعف نمو اقتصادي سنوي لها منذ ما يقرب من نصف قرن، بينما عزز التحول في سياستها الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022 الآمال في تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم هذا العام.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1%، إلى 84.52 دولار بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش، لتعوض بعضا من خسائرها التي بلغت 1% في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا، أو 0.9% مقارنة بالسعر عند الإغلاق يوم الجمعة، إلى 79.15 دولار. ولم يُسجل سعر للإغلاق أمس الاثنين بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة اليوم الوطني للاحتفال بذكرى زعيم الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينغ.
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3% في 2022، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الرسمي البالغ 5.5% تقريبا، ليسجل العملاق الآسيوي ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976، بعد النمو البالغ 2.2% جراء صدمة كوفيد الأولى في 2020، وسط تضرر نمو الربع الأخير من العام الماضي بشدة من القيود الصارمة لمكافحة كورونا وتراجع سوق العقارات.
من ناحية أخرى، أدى تعافي الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أشهر إلى الضغط على أسعار النفط، إذ يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.
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