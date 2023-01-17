السعودية تجري محادثات لتمويل مشروع بريطاني للطاقة الشمسية الفضائية
وزير الطاقة البريطاني بحث إمكانية التعاون المشترك لتوليد الطاقة الشمسية
تجري السعودية محادثات لتمويل مشروع بريطاني للطاقة الشمسية الفضائية، بحسب ما كشفت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن".
وكان وزير الطاقة والأعمال والصناعة البريطاني غرانت شابس قد التقى، الأسبوع الماضي، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة لمناقشة إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء، وذلك بمشاركة مسؤولين في مشروع نيوم.
أظهرت دراسة أجريت في بريطانيا أن التحول نحو الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم يُمكن أن يوفر على الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات الإضافية وغير المتوقعة، ويمكن أن يتحقق خلال فترة أقصر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل التطور السريع في تقنيات إنتاج الطاقة البديلة التي يشهدها العالم.
وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة "أكسفورد" البريطانية العام الماضي، إنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن يوفر التحول إلى الطاقة النظيفة على العالم أكثر من 12 تريليون دولار.
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