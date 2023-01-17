اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الطاقة المتجددة

السعودية تجري محادثات لتمويل مشروع بريطاني للطاقة الشمسية الفضائية

وزير الطاقة البريطاني بحث إمكانية التعاون المشترك لتوليد الطاقة الشمسية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تجري السعودية محادثات لتمويل مشروع بريطاني للطاقة الشمسية الفضائية، بحسب ما كشفت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن".

وكان وزير الطاقة والأعمال والصناعة البريطاني غرانت شابس قد التقى، الأسبوع الماضي، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة لمناقشة إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء، وذلك بمشاركة مسؤولين في مشروع نيوم.

أظهرت دراسة أجريت في بريطانيا أن التحول نحو الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم يُمكن أن يوفر على الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات الإضافية وغير المتوقعة، ويمكن أن يتحقق خلال فترة أقصر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل التطور السريع في تقنيات إنتاج الطاقة البديلة التي يشهدها العالم.

السعودية تتطلع لتوريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان قصص اقتصادية الطاقة المتجددة السعودية تتطلع لتوريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان

وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة "أكسفورد" البريطانية العام الماضي، إنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن يوفر التحول إلى الطاقة النظيفة على العالم أكثر من 12 تريليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصفية مقابر السيارات في مصر.. لماذا؟ تصفية مقابر السيارات في مصر.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط