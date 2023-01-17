نفط وغاز
تراجع خام دبي مع نشر الصين بيانات اقتصادية ضعيفة
على الرغم من أن تخفيف بكين لقيود مكافحة كورونا عزز الآمال في تعافي الطلب
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تراجعت أسعار خام دبي، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل الصين ثاني أسوأ نمو اقتصادي لها في ما يقرب من نصف قرن، على الرغم من أن تخفيف بكين لقيود مكافحة كورونا عزز الآمال في تعافي الطلب.
وانخفضت إنتاجية مصافي النفط في الصين في عام 2022 بنسبة 3.4% مقارنة بالعام السابق، لتسجل أول انخفاض سنوي منذ عام 2001، إذ أضرت الضوابط الصينية الصارمة لمواجهة كوفيد-19 بالاقتصاد واستهلاك الوقود.
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ومع ذلك، ارتفعت إنتاجية النفط في ديسمبر/كانون الأول لتسجل ثاني أكبر كمية على أساس يومي في عام 2022 مع تكثيف المصافي للإنتاج لاستنفاد حصص تصدير الوقود.
ولا يزال السوق ينتظر نتائج عطاء من قطر للطاقة على شحناتها التي يتم تحميلها في مارس/آذار.
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