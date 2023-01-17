رويترز: "مونتفورت" تفوز بعطاء لشراء مصفاة من "يونيبر" في الإمارات

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، هذا الأسبوع، إن مجموعة مونتفورت فازت بعطاء لشراء مصفاة نفط من شركة يونيبر إنرجي في الإمارات، والتي تنتج زيت وقود منخفض الكبريت لقطاع الشحن.

ومن الممكن أن تجعل الصفقة مونتفورت واحدة من أكبر مزودي وقود السفن، في ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم والذي يقع في مدينة الفجيرة بالإمارات، لتنافس شركة فيتول لتجارة الطاقة.