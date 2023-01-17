غازبروم الروسية تخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 8% اليوم

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء، بانخفاض 8% تقريبا عن الأيام السابقة.

ولم ترد غازبروم، الخاضعة لسيطرة الكرملين، حتى الآن على طلب للتعليق.

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وشحنت الشركة ما بين 35.4 مليون و35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية، بعد أن شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا في نهاية العام الماضي والأيام الثلاثة الأولى من عام 2023، وفق رويترز.

وقال مصدر مطلع على البيانات إن خفض الشحنات ربما يعكس ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة الشتاء في معظم أنحاء أوروبا خلال فترة بداية العام.

وتراجعت صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 2022 إلى أدنى مستوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع انخفاض التوريد إلى أهم المستوردين بسبب الصراع في أوكرانيا وبعد انفجارات دمرت خط أنابيب رئيسيا.