اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
الغاز الروسي

غازبروم الروسية تخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 8% اليوم

ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء، بانخفاض 8% تقريبا عن الأيام السابقة.

ولم ترد غازبروم، الخاضعة لسيطرة الكرملين، حتى الآن على طلب للتعليق.

وشحنت الشركة ما بين 35.4 مليون و35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية، بعد أن شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا في نهاية العام الماضي والأيام الثلاثة الأولى من عام 2023، وفق رويترز.

معدل التضخم الألماني المنسق ينخفض إلى 9.6% في ديسمبر اقتصاد تضخم معدل التضخم الألماني المنسق ينخفض إلى 9.6% في ديسمبر

وقال مصدر مطلع على البيانات إن خفض الشحنات ربما يعكس ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة الشتاء في معظم أنحاء أوروبا خلال فترة بداية العام.

وتراجعت صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 2022 إلى أدنى مستوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع انخفاض التوريد إلى أهم المستوردين بسبب الصراع في أوكرانيا وبعد انفجارات دمرت خط أنابيب رئيسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟ هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط