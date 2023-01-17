رغم تأكيدها التحسن في الصين.. أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط خلال 2023

قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن الطلب على النفط في الصين سوف يرتد هذا العام مع انتهاء سياسة صفر كوفيد التي كانت مقرة منذ نحو 3 سنوات، وبدا وكأنه ملاحظة متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري، إن طلب الصين على النفط سيزداد 510 آلاف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.

مادة اعلانية

وتراجع النمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بـ"كوفيد" وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9% في الربع الثالث.

وتوقعت "أوبك"، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 2.22 مليون برميل يومياً في 2023 دون تغير عن التوقعات السابقة.

ورفعت المنظمة تقديرها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3% من 2.8% فيما أبقت على توقعات 2023 عند 2.5%.

وكشفت "أوبك" في تقريرها أن تلك التوقعات تخضع لعدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات في سياسات قيود كورونا والتوترات الجيوسياسية.

كما أظهر التقرير أن إنتاج "أوبك" ارتفع في ديسمبر، حتى بعد تعهد تحالف "أوبك+" الأوسع نطاقا خفض الإنتاج لدعم السوق، بقيادة انتعاش في نيجيريا وهي معفاة من قطع الإمداد الطوعي.

وبحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج "أوبك" ارتفع 91 ألف برميل يومياً في ديسمبر إلى 28.97 مليون برميل يومياً بقيادة زيادة إنتاج نيجيريا.

وبدت "أوبك" متفائلة بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في 2023، على الرغم من أنه لا يزال يتوقع حدوث تباطؤ نسبي، قائلة إن النمو العام الماضي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة.

وذكر التقرير أن الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى الانتعاش بسبب التخفيف الأخير لإجراءات COVID-19.