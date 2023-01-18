أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من توقعات انتعاش الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 86.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش بعد صعود 1.7% في الجلسة السابقة.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.7% إلى 80.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4% أمس الثلاثاء.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3% في عام 2022، متخلفا عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5%" ومسجلا ثاني أسوأ أداء منذ 1976.

لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام بعد أن أعلنت في 2022 أول انكماش له منذ سنوات بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

غير أن "أوبك" أبقت توقعاتها للنمو في الطلب العالمي في عام 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.

وقال المحلل لدى "فوجيتومي سكيوريتيز"، توشيتاكا تازاوا: "تدعمت أسعار النفط بالآمال المتزايدة في أن الطلب على الوقود في الصين سينتعش بعد التحول الأخير في سياستها بشأن كوفيد-19".وأضاف "التوقعات المتفائلة لـ(أوبك) بشأن الطلب الصيني دعمت أيضا معنويات السوق"، متوقعا مسارا صعوديا هذا الأسبوع.