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محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
طاقة

الإمارات تخطط لوضع الهيدروجين ضمن استراتيجيتها المحدثة للطاقة

تصبو لأن تصبح من أكبر مصدري الهيدروجين في العالم ولتعزيز مشاريعها لتطوير الطاقة النظيفة

أبوظبي - رويترز
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توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إدراج الهيدروجين ضمن استراتيجية بلاده المحدثة للطاقة التي ستُدشن في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي الاستراتيجية في إطار خطة طموحة تضعها الإمارات لأن تصبح من أكبر مصدري الهيدروجين في العالم، ولتعزيز مشاريعها لتطوير الطاقة النظيفة.

في عام 2017، أطلقت الإمارات خطتها الاستراتيجية للطاقة لعام 2050، لكنها تستعد حاليا لتحديثها بما يتماشى مع هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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قال المزروعي في قمة الهيدروجين خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة: "أتوقع أن تشمل (الاستراتيجية المحدثة) الهيدروجين كعنصر من أهداف استراتيجية الطاقة بحلول عام 2050".

وأضاف: "سيتطلب ذلك منا زيادة قدرتنا على إنتاج الطاقة الشمسية بصورة كبيرة حتى ننتج ما يكفي من الهيدروجين لاستخدامه كوقود".

وقال المزروعي في أكتوبر، إن الإمارات تستهدف حصة قيمتها 25% من سوق تصدير الهيدروجين، وإن أسواقها المستهدفة هي اليابان وكوريا الشمالية وألمانيا.

وتستعد الإمارات، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في نهاية هذا العام.

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