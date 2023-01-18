الملا: صادرات مصر البترولية تقفز 41% إلى 18.2 مليار دولار في 2022

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن صادرات مصر البترولية حققت رقماً قياسياً في عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في 2021، بنمو 41% على أساس سنوي.

وأكد الملا في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن نمو الصادرات البترولية لمصر خلال العام الماضي جاء بدعم من تحقيق قفزة كبيرة في معدلات تصدير الغاز، قائلا: "وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة".

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وبلغت صادرات مصر البترولية 7 مليارات دولار في عام 2020، بحسب الملا.

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وفي سياق متصل، أشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وصرح المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن إجمالى الصادرات المصرية وصلت إلى نحو 53.8 مليار دولار، وهى نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليا على دعمها وتعظيمها.