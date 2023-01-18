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روسيا والنفط (تعبيرية- أي ستوك)
النفط الروسي (تعبيرية - آي ستوك)
نفط وغاز

روسيا تزيد إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل بدء الحظر الأوروبي

خروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وكوت ديفوار

موسكو - رويترز
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أظهرت بيانات من تجار و"رفينيتيف"، أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل لتركيا والمغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ.

وافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات روسيا من المنتجات النفطية اعتبارا من الشهر القادم، في محاولة لخفض عائدات روسيا بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

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أظهرت بيانات رفينيتيف ارتفاع إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في ديسمبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن، وبلغ إجمالي حمولاتها 5.05 مليون طن في 2022 مقابل 3.99 مليون في 2021.

وزودت روسيا تركيا بنحو 450 ألف طن من الديزل منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفعت إمدادات الديزل من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022، بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق. وبلغ إجمالي حمولاتها نحو 140 ألفا منذ بداية 2023.

أفادت رفينيتيف أيضا بخروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وكوت ديفوار.

في غضون ذلك، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من وقود الديزل الروسي، وتملأ خزاناتها قبل الموعد النهائي في الخامس من فبراير.

قال أحد التجار: "أعتقد أن أوروبا ستعوض البراميل الروسية عن طريق التزود بإمدادات من آسيا والشرق الأوسط، لكن يظل السعر يمثل لغزا".

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