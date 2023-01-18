عُمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل مبروك

أعلنت شركة "شل عُمان" لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة شل العالمية، عن بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك شمال شرق منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من هذا الحقل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، قوله إن إنتاج الغاز من حقل مبروك من شأنه أن يُعزز احتياطي السلطنة من الغاز الطبيعي وأن يُضيف قيمة في رحلة تحول الطاقة وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وجذب الاستثمار الخارجي في هذا القطاع الحيوي.

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تمتلك شركة "شل عُمان" لحلول الغاز المتكاملة نسبة 53.45% من الحصة التشغيلية لمنطقة الامتياز 10، فيما تمتلك مجموعة أوكيو العمانية نسبة 13.36%، أما النسبة المتبقية 33.19% فتعود لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال المملوكة من قبل شركة توتال ومجموعة أوكيو.