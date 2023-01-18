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محطة وقود في الصين (رويترز)
محطة وقود في الصين (رويترز)
نفط وغاز

وكالة الطاقة: إعادة فتح الصين سترفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي

قد تتأثر الإمدادات سلباً نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي

لندن - رويترز
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توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي.

وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط: "العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين"، وفق ما نقلته "رويترز".

وتابعت: "الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات، بينما ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار الضبابية حول شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك".

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ومن المتوقع أن يسجل استهلاك النفط في الصين رقماً قياسياً هذا العام، في وقت يتخلى أكبر مستورد في العالم عن قيود "صفر كوفيد" ما يعزز توقعات الطلب العالمي ويدعم الأسعار.

قد يرتفع الطلب اليومي، الذي انكمش العام الماضي، بمقدار 800 ألف برميل يوميًا في عام 2023، وفقًا لمتوسط تقدير 11 مستشارًا يركزون على الصين في استطلاع أجرته "بلومبرغ نيوز".

وأظهر المسح أن ذلك سيرفع الاستهلاك في الصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 16 مليون برميل يوميا.

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