انخفاض صادرات النفط السعودية لـ7.28 مليون برميل يوميا في نوفمبر

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر، كما تراجع الإنتاج أيضا.

انخفضت صادرات المملكة من الخام بنحو 6.3% إلى 7.28 مليون برميل يوميا في نوفمبر، من 7.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، في أول خفض للصادرات خلال الأشهر الستة الماضية.

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وتراجع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى 10.47 مليون برميل يوميا في نوفمبر، من 10.96 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، وفق ما نقلته "رويترز".

وانخفض إنتاج مصافي النفط الخام المحلية السعودية بواقع 19 ألف برميل يوميا إلى 2.660 مليون في نوفمبر، بينما ارتفع الحرق المباشر للخام بـ 49 ألف برميل يوميا إلى 429 ألفا.

أظهر مسح لرويترز أمس الأربعاء، أن إنتاج نفط أوبك ارتفع في ديسمبر، على الرغم من اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا على خفض أهداف الإنتاج لدعم السوق.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الشهر الماضي على الالتزام بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات أن الطلب الصيني على النفط ارتفع بنحو مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 15.41 مليون برميل يوميا في نوفمبر، ما يشكل أعلى مستوى منذ فبراير.

وقالت أوبك يوم الثلاثاء، إن الطلب الصيني على النفط سينتعش هذا العام بسبب تخفيف البلاد لقيود كوفيد-19 وسيقود النمو العالمي، في نبرة متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2023.