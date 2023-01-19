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أرامكو

رئيس أرامكو: متفائلون بعودة الطلب من الصين مع إعادة فتح الاقتصاد

شدد على حاجة الشركات لزيادة الاستثمار في إنتاج النفط

دبي - العربية.نت
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أعرب رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر عن تفاؤله بعودة الطلب من الصين مع إعادة فتح الاقتصاد وعودة قطاع الطيران.

وأكد الناصر خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الشركات بحاجة إلى زيادة الاستثمار في إنتاج النفط، مشيرا إلى أن العالم يحتاج ما بين 4 إلى 6 ملايين برميل يوميا من الإنتاج الجديد لتعويض الانخفاض الطبيعي في الحقول القائمة.

وتعتزم "أرامكو" تحويل أربعة ملايين برميل يوميا من الخام إلى بتروكيماويات مع نهاية العقد الحالي بحسب الناصر، الذي أكد أيضا أن الشركة تبحث عن فرص استثمار في المصافي الصينية وفي المصانع التي تحول السوائل إلى كيماويات.

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وأفاد الناصر، بأن "أرامكو" تستثمر أيضا مليارات الدولارات في الهيدروجين وهي تهدف إلى تصدير الهيدروجين الأزرق المصنوع عن طريق التحويل الغاز الطبيعي والتقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث منه على نطاق واسع ابتداء من 2030.

وقدر الناصر تكلفة الهيدروجين الأزرق عند 250 دولارا لبرميل النفط.

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