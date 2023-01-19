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نفط وغاز

قطر تخفض سعر خام الشاهين في مارس لأدنى مستوى خلال 21 شهرا

تراجعا من علاوة قدرها نحو 1.5 دولار للبرميل للشحنات تحميل فبراير

سنغافورة - رويترز 
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قالت مصادر تجارية، اليوم الخميس، إن قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين في مارس عند علاوة 1.37 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021.

يأتي هذا انخفاضا من علاوة قدرها نحو 1.5 دولار للبرميل للشحنات تحميل فبراير.

وتقرر سعر العقود محددة المدة بعد بيع شحنتين من خام الشاهين تحميل مارس عبر مناقصتين أغلقتا هذا الأسبوع.

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وذكرت المصادر، أن المشتريين المحتملين للشحنتين، المقرر تحميلهما من الأول إلى الثاني من مارس ومن 26 إلى 27 مارس، هما "توتال" و"فيتول".

ويأتي خفض أسعار خام الشاهين في أعقاب تراجع العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط هذا الشهر، مع هامش أضيق بين الخامات المرتبطة ببرنت ودبي وأسعار شحن أرخص تشجع المشترين الآسيويين على السعي لشراء شحنات وبيعها لسوق مختلفة لجني الربح من اختلاف السعر.

في الوقت نفسه، يفاقم التدفق المتزايد للخام الروسي إلى آسيا من المخاوف بشأن زيادة العرض ويضغط على أسعار النفط في المنطقة.

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