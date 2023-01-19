نوفاك: لا مناقشات مع أوبك+ لتقليص إنتاج النفط الروسي

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال، اليوم الخميس، إن مناقشات لم تجر مع مجموعة أوبك+ بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط الروسي.

وقال ألكسندر نوفاك، إن إنتاج النفط الروسي في يناير/كانون الأول لم يتراجع، وأنه يسير بنفس وتيرته في ديسمبر/كانون الأول، بحسب وكالة إنترفاكس.

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كانت صحيفة فيدوموستي، ذكرت نقلا عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط في روسيا زاد 0.1% بين الأول والتاسع من يناير الجاري، ليظل عند نحو 10.9 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج النفط الروسي في 2022 بنسبة 2% إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا).

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2023، بعد تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.