"توتال إنرجيز" تبدأ إنتاج الغاز في موقع عُماني
وقعت اتفاقاً مع الشركة العمانية للغاز لشراء 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى 10 سنوات
أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية اليوم الجمعة، أنها بدأت إنتاج الغاز من المنطقة البرية 10 في سلطنة عمان.
كما وقعت اتفاقاً مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لشراء 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى 10 سنوات تبدأ في 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
وقبل أيام، أعلنت شركة "شل عُمان" لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة شل العالمية، عن بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك شمال شرق منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من هذا الحقل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 2024.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، قوله إن إنتاج الغاز من حقل مبروك من شأنه أن يُعزز احتياطي السلطنة من الغاز الطبيعي وأن يُضيف قيمة في رحلة تحول الطاقة وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وجذب الاستثمار الخارجي في هذا القطاع الحيوي.
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