اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
طاقة

شركات إماراتية تبحث مع بي.بي فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات

دراسة الجدوى ستعزز قدرات الشركات لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمثل هذا المشروع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة الطاقة المتجددة الإماراتية (مصدر) في بيان إنها اتفقت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بي.بي على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في الإمارات.

ويهدف الاتفاق، الذي يشمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وشركة الاتحاد للطيران، لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام وغيره من المنتجات، ومنها الديزل النظيف ومادة النفثا، باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد، وفق رويترز.

وأضافت مصدر أن دراسة الجدوى ستعزز "قدرات الشركات الخمس لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمثل هذا المشروع...وإذا خرجت الدراسة بنتائج إيجابية، فسيعمل الشركاء على تطوير أول إنتاج من نوعه على مستوى تجاري في المنطقة بأبوظبي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دون مشاركة الأحزاب.. 4 منظمات تونسية تطلق مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية دون مشاركة الأحزاب.. 4 منظمات تونسية تطلق مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط