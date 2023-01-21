مجموعة السبع تتفق على مراجعة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في هذا الموعد

قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، أمس الجمعة، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس/ آذار.

يأتي ذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.

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واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الـ5 من ديسمبر/ كانون الأول على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.

ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير/ شباط.

وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير/ شباط، بعد شهرين من تنفيذه.

قال مسؤولو الخزانة، إن لسقف أسعار النفط هدفين وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.